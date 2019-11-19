Дзюба: Черчесова и не хватало сборной России

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Нападающий сборной России Артем Дзюба тепло высказался о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.

Форвард отметил сильные качества наставника, добавив, специалист не дает им расслабиться ни на минуту.

«Роль Черчесова в моем личном прогрессе и прогрессе сборной огромна. Думаю, без Станислава Саламовича и его тренерского штаба всего этого не было бы. Главный тренер — наш генерал, человек, который ведет всю команду. А мы его идеи стараемся реализовать на футбольном поле.

Он сильно изменился в лучшую сторону, чемпионат мира раскрыл его со всех сторон. Он умеет быть строгим, умеет пошутить, найти правильные слова. Такого тренера и не хватало команде раньше! Тренер должен быть строгим, но в то же время не перегибать палку. Станислав Саламович полностью сочетает эти два качества, ведет себя ровно так, как надо — в перерыве, перед игрой… Он требовательный человек, и это очень хорошо для нашей сборной — Черчесов не даст этому случиться, он всегда держит нас в тонусе», — цитирует Дзюбу официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что сборная России завершит отборочный цикл в Сан-Марино.