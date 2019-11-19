Стали известны суммы штрафов в сборной России

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Российский футбольный союз (РФС) установил систему штрафов в сборной России, передает «Чемпионат».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», опоздание на сбор, тренировку, собрание, матч, мероприятие РФС, ФИФА или УЕФА наказывается штрафом в € 500. Пропуск данных мероприятий без уважительной причины — € 750.

Опоздание на официальное мероприятие сборной России — € 1 тыс, тогда как пропуск официального мероприятия сборной России без уважительной причины будет стоить «прогульщику» € 1250.

Помимо этого есть информация, что неподчинение распоряжениям главного тренера, тренерского штаба, руководства РФС — € 1,5 тыс. Нарушение спонсорского контракта РФС — € 3 тыс. с возмещением ущерба. Неспортивное поведение во время сбора, тренировки, собрания, матча — € 1,5 тыс. Разглашение информации, не подлежащей разглашению, — € 3 тыс. Нарушение норм морали и нравственности в личной жизни и в обществе — € 1,5 тыс. Удаление за серьезное нарушение или оскорбительное поведение — € 3 тыс.

Ранее Мостовой пренебрежительно высказался в адрес соперника сборной России.