Хачанов поговорил о победе в матче с Хорватией в Кубке Дэвиса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/739/12468739/RTS2KEGD-pic905-895x505-54415.jpg">

Теннисист Карен Хачанов высказался о победе в матче с командой Хорватии в Кубке Дэвиса.

В стартовой встрече Андрей Рублев победил Борну Гойо, затем Хачанов одолел Борну Чорича, а уже в парной встрече Хачанов и Рублев сломили сопротивление Ивана Додига и Николы Мектича.

«Когда играешь не только за себя, а за свою страну, нужно прикладывать дополнительные усилия... Матч с Чоричем получился крайне непростым, мы оба играли уверенно. Первый матч в Мадриде на харде, стартовая встреча, дополнительное давление. Важно было начать турнир успешно.

У меня появились возможности, и я их использовал. Рад, что мы смогли выиграть этот матч», — цитирует Хачанова официальный сайт турнира.

Стоит отметить, что 19 ноября россияне сыграют с командой Испании.

Ранее Россия выиграла первый матч на Кубке Дэвиса.