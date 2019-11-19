Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» на своем льду принимал «Анахайм Дакс».

Встреча прошла на «Кэпитал-Уан Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Александр Овечкин, Рихард Паник, Чендлер Стивенсон, Якуб Врана и Том Уилсон. У гостей голы на свой счет записали Николя Делорье и Сэм Стил.

После этой победы «Вашингтон» укрепил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. После 23 игр у столичной команды в активе 36 очков.

«Утки» с 22-мя очками расположились на 11-ой строчке Западной конференции.



Ранее сообщалось, что Александр Овечкин подарил двухлетнему малышу игровую шайбу.