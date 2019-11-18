Экс-президент РФС оценил слова Гребенщикова об убогом футболе в России

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Почетный президент Российского футбольгного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова музыканта Михаила Гребенщикова о российском футболе.

Напомним, что певец в интервью Sportbox заявил, что считает данный вид спорта в России убогим и безликим.

«Мнение Гребенщикова – его личная позиция. Нет желания смотреть футбол – не надо. Всем в любом случае не угодишь. Ну проиграли: первый номер рейтинга ФИФА к нам в гости приехал, футболисты из европейских грандов. А у нас Александр Головин и Денис Черышев из Европы, и оба травмированы. Конечно, есть от чего огорчиться, но, если не грустить от поражений, тогда не надо и радоваться победам», — передает слова Колоскова корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что легенда советского футбола Валерий Рейнгольд не считает, что сборная России заслуживает звания мастеров.