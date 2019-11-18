Чемпион СССР: Гребенщиков переживает за российский футбол

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Легенда советского футбола, чемпион СССР Валерий Рейнгольд прокомментировал слова музыканта Михаила Гребенщикова о сборной России и отечественном футболе в целом.

Напомним, что певец выразил разочарование в данном виде спорта в связи с историей с дебошем игрока петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. Он отметил, что последней каплей для него стало поражение сборной России Бельгии в домашнем матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года со счетом 1:4. Встреча проходила в Санкт-Петербурге 16 ноября.

«Он переживает за отечественный футбол – я не имею право вмешиваться в позицию Гребенщикова. Но сказать могу точно: защищать честь спорта №1 должны не мы, болельщики, а футболисты, которые получают большие деньги за свою работу. А ими недовольны: с Бельгией работа была сделана недобросовестно.

Конечно, команда может проиграть… Но когда команда играет в красивый комбинационный футбол, можно все простить. Наша же сборная, вместо того, чтобы выходить и умирать за победу, показывает не самое приятное зрелище», — приводит слова Рейнгольда корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее экс-наставник сборной России назвал мнение Гребенщикова о футболе неинтересным.