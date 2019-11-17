Найт нокаутировал Лобова в кулачном бою на турнире Bare Knuckle FC
Американец Джейсон Найт нокаутировал Артема Лобова на турнире Bare Knuckle FC 9. Об этом сообщает Sport24.
Поединок проходил по правилам кулачного боя. В пятом раунде Найт отправил Лобова в нокаут, после чего бой был прекращен.
Напомним, что это была вторая встреча спортсменов в рамках Bare Knuckle FC. В первой, состоявшейся в апреле текущего года, победу после пяти раундов единогласным решением судей одержал Лобов.
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