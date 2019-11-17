Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Торонто»
«Питтсбург Пингвинз» одержал разгромную победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Доминик Кагун, также отличились Джейк Гюнцель, Евгений Малкин, Джаред Макканн и Брайан Раст. У гостей шайбу забросил Джейсон Спецца.
Также Малкин отметился результативной передачей.
«Торонто» потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» одержала победу над «Калгари Флэймз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто, Канада) — 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)