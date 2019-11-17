Гол Прохоркина помог «Лос-Анджелесу» переиграть «Вегас» в матче НХЛ
«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Блейк Лизотт, Дрю Даути, Николай Прохоркин и Джефф Картер. У гостей шайбы забросили Макс Пасиоретти, Джонатан Маршессо и Вильям Карлссон.
Для Прохоркина гол в ворота «Вегаса» стыл первым в НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» в овертайме переиграл «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — «Вегас Голден Найтс» (Даллас, США) — 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)
1:0 — Лизотт (Кемпе, Даути) — 10:59 (4x5)
2:0 — Даути (Иафалло, Копитар) — 15:10 (5x4)
2:1 — Пасиоретти (Смит, Карлссон) — 27:24
3:1 — Прохоркин (Клиффорд, Лафф) — 29:08
3:2 — Маршессо (Икин) — 34:52
3:3 — Карлссон (Пасиоретти, Теодор) — 37:06
4:3 — Картер (Рой) — 52:42