Гол Прохоркина помог «Лос-Анджелесу» переиграть «Вегас» в матче НХЛ

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«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Блейк Лизотт, Дрю Даути, Николай Прохоркин и Джефф Картер. У гостей шайбы забросили Макс Пасиоретти, Джонатан Маршессо и Вильям Карлссон.

Для Прохоркина гол в ворота «Вегаса» стыл первым в НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» в овертайме переиграл «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — «Вегас Голден Найтс» (Даллас, США) — 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

1:0 — Лизотт (Кемпе, Даути) — 10:59 (4x5)

2:0 — Даути (Иафалло, Копитар) — 15:10 (5x4)

2:1 — Пасиоретти (Смит, Карлссон) — 27:24

3:1 — Прохоркин (Клиффорд, Лафф) — 29:08

3:2 — Маршессо (Икин) — 34:52

3:3 — Карлссон (Пасиоретти, Теодор) — 37:06

4:3 — Картер (Рой) — 52:42