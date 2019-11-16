Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

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Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах. Девушке было 18 лет.

По информации украинской федерации бокса спортсменка погибла под колесами поезда, когда шла домой из аптеки. Из-за музыки в наушниках девушка не услышала приближающийся состав, что привело к трагическим последствиям.

Стоит отметить, что на счету Булах также бронзовая медаль чемпионата Европы по боксу.

Ранее сообщалось, что скончалась 20-летняя американская гимнастка после падения с брусьев.