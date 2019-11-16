Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах. Девушке было 18 лет.
По информации украинской федерации бокса спортсменка погибла под колесами поезда, когда шла домой из аптеки. Из-за музыки в наушниках девушка не услышала приближающийся состав, что привело к трагическим последствиям.
Стоит отметить, что на счету Булах также бронзовая медаль чемпионата Европы по боксу.
Ранее сообщалось, что скончалась 20-летняя американская гимнастка после падения с брусьев.