Боец ММА и его девушка получили шесть лет тюрьмы за зверское избиение

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Новосибирский суд вынес приговор бойцу смешанных единоборств (ММА) Марку Белых и его девушке Екатерине Курлаевой за зверское избиение случайного прохожего. Об этом сообщает Sport24.

По данным следствия, в январе нынешнего года Белых и Курлаева с особой жестокостью избили на улице 34-летнего мужчину. Спортсмен повалил его на землю, девушка нанесла четыре удара лопатой по голове.

21-летний боец отправится в колонию строгого режима на четыре года, 18-летняя Курлаева — на два года.

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