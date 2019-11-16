Полузащитник сборной Сербии Тадич хочет отомстить украинцам

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Полузащитник амстредамского «Аякса» и сборной Сербии Душан Тадич хочет отомстить украинцам за разгром 0:5 в матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на сербское издание Mondo.

По его словам, выйти в финальную стадию турнира сербским футболистам будет крайне непросто.

«Мы хорошо сыграли в предыдущем матче с Люксембургом в первом тайме. Второй, к сожалению для нас, стал большим разочарованием. Дома мы хотим отомстить украинцам за позорные 0:5 во Львове», — сказал Тадич.

Ранее сообщалось, что главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей в конверте.