Сборной России разработают новую форму
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алиев заявил, что немецкая компания «Адидас» разработает новую форму для сборной России.
Презентация комплекта формы национальной команды на чемпионат Европы 2020 года прошла 7 ноября. Позднее в СМИ сообщалось, что руководство РФС и некоторые футболисты остались недовольны футболками.
«У нас будет новая форма, которую разработает «Адидас». Ожидаем новый дизайн, когда он будет, «Адидас» пока не ответил», — цитирует Алаева РИА «Новости».
В РФС заявили, что заключительные матчи отборочного этапа чемпионата Европы против команды Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) сборная России проведет в старой форме.
Ранее сообщалось, что сборная России начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020.