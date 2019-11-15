Сборной России разработают новую форму

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алиев заявил, что немецкая компания «Адидас» разработает новую форму для сборной России.

Презентация комплекта формы национальной команды на чемпионат Европы 2020 года прошла 7 ноября. Позднее в СМИ сообщалось, что руководство РФС и некоторые футболисты остались недовольны футболками.

«У нас будет новая форма, которую разработает «Адидас». Ожидаем новый дизайн, когда он будет, «Адидас» пока не ответил», — цитирует Алаева РИА «Новости».

В РФС заявили, что заключительные матчи отборочного этапа чемпионата Европы против команды Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) сборная России проведет в старой форме.

Ранее сообщалось, что сборная России начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020.