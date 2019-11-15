Молодежная сборная России проиграла суперсерию канадским сверстникам

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Молодежная сборная России по хоккею проиграла суперсерию своим сверстникам из Канады, несмотря на победу в шестом матче.

Подопечные Валерия Брагина в заключительной игре смогли выиграть у представителей Западной хоккейной лиги (WHL) со счетом 4:3 в серии послематчевых бросков.

У россиян шайбы забросили Лев Комиссаров, Илья Круглов и Захар Шабловский. Победный буллит реализовал Иван Морозов. Таким образом, счет в суперсерии стал ничейным — 3:3.

Для определения победителя во всем турнире была назначена дополнительная серия буллитов, в которой точнее оказались хозяева льда.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок озвучил причины поражения от рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккей. Суперсерия.

Россия U20 — Канада WHL — 4:3 (бул).