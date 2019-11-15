Трояновский одержал победу над Заградником и стал обладателем пояса ЕВР

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Российский боксер Эдуард Трояновский одержал победу над чехом Йозефом Заградником и стал обладателем чемпионского пояса Евразийского боксерского парламента (ЕВР).

Поединок продолжался в течении десяти раундов, после которых судьи единогласным решением отдали победу россиянину.

Напомним, что до настоящего момента Трояновский не дрался с октября 2018 года. В своем предыдущем бою он уступил белорусскому спортсмену Кириллу Релиху.

Трояновский являлся обладателем пояса чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) с ноября 2015 года по декабрь 2016 года.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов уступил британцу Линтону Васселу в главном бою турнира Bellator 234.