Джокович уступил Федереру место в полуфинале итогового турнира АТР
Сербский теннисист Новак Джокович проиграл в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) швейцарцу Роджеру Федереру.
Игра прошла в Лондоне и завершилась в течение 1 часа 14 минут со счетом 4:6, 3:6.
Таким образом, сербский спортсмен потерял все шансы на выход в полуфинал турнира. Вместе с Федерером за выход в финал будут бороться Стефанос Циципас и Доминик Тим.
Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира Марат Сафин возглавит сборную России на новом командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Теннис. Итоговый турнир АТР. Лондон.
Новак Джокович — Роджер Федерер — 4:6, 3:6.