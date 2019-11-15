Джокович уступил Федереру место в полуфинале итогового турнира АТР

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Сербский теннисист Новак Джокович проиграл в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) швейцарцу Роджеру Федереру.

Игра прошла в Лондоне и завершилась в течение 1 часа 14 минут со счетом 4:6, 3:6.

Таким образом, сербский спортсмен потерял все шансы на выход в полуфинал турнира. Вместе с Федерером за выход в финал будут бороться Стефанос Циципас и Доминик Тим.

Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира Марат Сафин возглавит сборную России на новом командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Теннис. Итоговый турнир АТР. Лондон.

Новак Джокович — Роджер Федерер — 4:6, 3:6.