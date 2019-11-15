Экс-гендиректор «Ростова» назвал работу Басты в СКА «детским лепетом»

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Бывший генеральный директор футбольного клуба «Ростов» Юрий Белоус высказался о деятельности рэпера Басты в клубе СКА. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, в российском футболе отсутствует структурированная экономическая система, поэтому вложения Василия Вакуленко в армейский клуб трубно назвать целесообразными.

«У нас в целом нет никакой системы; поэтому то, что делает Баста — это детский лепет на лужайке. Но эта проблема комплексная, винить кого-то одного в ней нельзя», — сказал Белоус.

Ранее сообщалось, что в Министерстве спорта Ростовской области прокомментировали слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о тяжелом финансовом положении клуба.