Руки-Базуки показал руки после операции

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Блогер Кирилл Терешин, известный в интернете как Руки-Базуки, показал как изменились руки после операции по удалению синтола из бицепсов.

Видео он опубликовал в Instagram.

Напомним, что к врачам Терешин обратился 12 ноября после того, как у него появились опасения о воспалении в области бицепсов. Позже появилось видео того, как Руки-Базуки с ложечки кормить его мать. Оценить состояние бицепсов после операции не удалось, так как они в кадр не попали.

Однако недавно в Instagram stories блогера было опубликовано видео, на котором можно заметить, что руки «синтолового качка» почти не изменились. У подписчиков появились подозрения, что на самом деле операция была выдумкой. Еще одним из возможных вариантов может быть то, что ролик был записан до операции,

20 октября Руки-Базуки сразился в поединке по правилам смешанных единоборств (MMA) с другим блогером Олегом Монголом. Бой завершился поражением Терешина.

Ранее сообщалось, что появилось видео кормления Рук-Базук после операции.