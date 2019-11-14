Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/810/11525810/RIAN_3258899.HR.ru-pic905-895x505-96720.jpg">

В рамках Суперсерии прошел матч между молодежной сборной России U20 и канадскими хоккеистами из Западной лиги (WHL).

Встреча в Саскатуне завершилась в овертайме — 2:1. Единственный гол у россиян оформил Максим Соркин.

Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.

Суперсерия Россия U20 — Канада U20. Пятый матч

Россия U20 — Канада WHL — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

0:1 — Соркин (Малышев, Телегин) – 05:41' (5x4);

1:1 — Байрэм (Козенс, Фут) – 59:38' (6x5);

2:1 — Эддисон (Байрэм, Майер) – 62:04' (3x3).

Ранее сообщалось, что Ковальчук вернется в Россию.