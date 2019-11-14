«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов
«Вашингтон Кэпиталз» с трудом победил «Филадельфию Флайерз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча закончилась в серии буллитов со счетом 2:1.
Стоит отметить, что победный послематчевый штрафной бросок реализовал форвард «столичных» Евгений Кузнецов.
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отыграл 24 минуты 36 секунд, не отметившись результативными действиями.
Дмитрий Орлов также очков не набрал, тогда как российский защитник «Флайерз» Иван Проворов занес себе в актив результативную передачу.
НХЛ — регулярный чемпионат
«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2 Б
0:1 — Лайпсик (Карлсон, Дауд) – 06:13' (5x5);
1:1 — Жиру (Ворачек, Проворов) – 46:38' (5x4);
1:2 — Кузнецов – 65:00'.