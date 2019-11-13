Передача Барбашева не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Аризоной»
«Сент-Луис Блюз» в серии буллитов проиграл «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Клейтон Келлер и Конор Гарланд. У хозяев шайбы забросили Джейден Шварц и Колтон Парэйко.
Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей.
«Блюзмены» прервали семиматчевую победную серию в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме переиграл «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — «Аризона Койотс» (Глендейл, США) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)