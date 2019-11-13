«Флорида» Бобровского одержала волевую победу над «Бостоном» в матче НХЛ
«Флорида Пантерз» в серии буллитов переиграла «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе победителей отличились Аарон Экблад, Фрэнк Ватрано, Майк Хоффман и Кейт Яндл. У хозяев шайбы забросили Давид Пастрняк, Юаким Нордстрем, Андерс Бьорк и Здено Хара.
Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 19 из 23 бросков и был заменен перед третьим периодом.
Ранее главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилл высказался об игре российского вратаря.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон Брюинз» (Бостон, США) — «Флорида Пантерз» (Санрайз, США) — 4:5 (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 0:1)
1:0 — Пастрняк (Бержерон) — 31:55
2:0 — Нордстрём (Койл) — 34:02
3:0 — Бьорк (Крейчи, Маршан) — 37:16 (5x4)
4:0 — Хара (Крейчи, Хайнен) — 39:31
4:1 — Экблад (Яндл, Барков) — 40:50
4:2 — Ватрано (Юбердо) — 45:26 (5x4)
4:3 — Хоффман (Яндл, Юбердо) — 49:43 (5x4)
4:4 — Яндл (Барков) — 58:21 (6x5)
4:5 — Хоффман — 65:00 (ПБ)