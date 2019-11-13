Джокович проиграл Тиму в матче Итогового чемпионата ATP
Сербский теннисист Новак Джокович проиграл в матче второго тура Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Вторая ракетка мира уступил австрийцу Доминику Тиму со счетом 7:5 (7:5), 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут.
В первом туре Джокович обыграл итальянца Маттео Берреттини, а Тим оказался сильнее представителя Швейцарии Роджера Федерера.
Австриец первым вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP.
Ранее Федерер поделился ожиданиями от матча с Джоковичем.
Теннис. Итоговый чемпионат АТР. Группа Бьорна Борга. 2-й тур
Новак Джокович (Сербия) — Доминик Тим (Австрия) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (5:7).