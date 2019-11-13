Игрок «Бостона» Хэйворд выбыл на шесть недель из-за перелома руки

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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд выбыл на шесть недель из-за перелома руки, сообщает ESPN.

Как передает сайт телеканала, игрок успешно перенес операцию. Хэйворд получил трещину в четвертой пястной кости в матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио Сперс» в столкновении с центровым Ламаркусом Олдриджем.

В нынешнем сезоне форвард в среднем за игру набирал 18,9 очка, делал 7,1 подбора и 4,1 передачи.

Хэйворд перешел в «Бостон» летом 2017 года. В дебютном матче против «Кливленд Кавальерс» игрок получил тяжелый перелом ноги и пропустил весь сезон.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорс» Стефан Карри пропустит три месяца из-за травмы левой руки.