Тарасова поддержала идею ввести четверные прыжки в короткую программу

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Известный российский тренер Татьяна Тарасова высказалась об идее ввести в короткую программу в женском одиночном катании четверные прыжки, передает РИА «Новости».

С такой мыслью выступила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и уже направила запрос в Международный союз конькобежцев (ISU). Однако решение о введении квадров в короткий прокат будет принято только в 2020 году на заседании конгресса.

«Это и мое предложение тоже. Конечно, я за. Можно сказать, что я выступаю инициатором, потому что считаю, что это большая несправедливость, когда мужчинам разрешили, а девушкам — нет. Мы были первые и будем ими», — заявила Тарасова.

Ранее сообщалось, что в женской короткой программе могут появиться четверные прыжки.