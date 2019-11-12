ЦСКА в овертайме проиграл «Спартаку»

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ЦСКА проиграл «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В основное время победителя команды выявить не смогли, а вот в овертайме сильнее оказался «Спартак» — 3:2.

Счет в матче открыли красно-белые на 9-й минуте игры, отличился Михаил Юньков. Через две минуты преимущество красно-белых удвоил Илья Зубов. На 13-й минуте Алексей Марченко забросил шайбу за ЦСКА.

В третьем периоде ЦСКА сравнял счет за 45 секунд до конца матча. Отличился Александр Попов. В овертайме решающую шайбу забросил Зубов, оформивший дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Капризов хочет уехать в НХЛ в следующем году.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Спартак» — 2:3 (ОТ)

0:1 — Юньков (Хохлачёв, Фёдоров), 08:43;

0:2 — Зубов (Никонцев), 10:45;

1:2 — Марченко (Вей, Капризов), 12:33;

2:2 — Попов, 59:15;

2:3 — Зубов, 64:59.