Четыре игрока «Ливерпуля» попали в сборную тура чемпионата Англии

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Четыре игрока «Ливерпуля» вошли в сборную 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В символическую команду попали защитник Эндрю Робертсон, в полузащите оказались Мохамед Салах, Фабиньо и Садио Мане. Команда под руководством Юргена Клоппа одержала победу над «Манчестер Сити» (3:1).

Вратарь: Мэтью Райан («Брайтон энд Хоув Альбион»).

Защитники: Деандре Йедлин, Киран Кларк (оба — «Ньюкасл Юнайтед»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).

Полузащитники: Мохамед Салах, Фабиньо, Садио Мане (все — «Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»).

Нападающие: Джейми Варди («Лестер Сити»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).

После 12 туров «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 34 очка. «Красные» опережают идущий вторым «Лестер» на восемь баллов.

Ранее Клопп высказался о победе над «Манчестер Сити».