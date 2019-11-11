Четыре игрока «Ливерпуля» попали в сборную тура чемпионата Англии
Четыре игрока «Ливерпуля» вошли в сборную 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В символическую команду попали защитник Эндрю Робертсон, в полузащите оказались Мохамед Салах, Фабиньо и Садио Мане. Команда под руководством Юргена Клоппа одержала победу над «Манчестер Сити» (3:1).
Вратарь: Мэтью Райан («Брайтон энд Хоув Альбион»).
Защитники: Деандре Йедлин, Киран Кларк (оба — «Ньюкасл Юнайтед»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).
Полузащитники: Мохамед Салах, Фабиньо, Садио Мане (все — «Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»).
Нападающие: Джейми Варди («Лестер Сити»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).
После 12 туров «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 34 очка. «Красные» опережают идущий вторым «Лестер» на восемь баллов.