Объявлены три звезды недели в НХЛ

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Вратарь «Оттавы Сенаторз» Андерс Нильссон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

В трех матчах регулярного чемпионата шведский голкипер помог команде одержать три победы и отразил 96 бросков из 101 (95%) при коэффициенте надежности 1,64.

Вторым стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. В его активе девять (2+7) очков в четырех встречах. В матче против «Чикаго Блэкхоукс» американец стал автором четырех голевых передач, установив личный рекорд.

Третьей звездой признан защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. В трех играх он набрал шесть (3+3) очков.

Ранее стали известны три звезды дня в НХЛ.