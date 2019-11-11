Объявлены три звезды недели в НХЛ
Вратарь «Оттавы Сенаторз» Андерс Нильссон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации.
В трех матчах регулярного чемпионата шведский голкипер помог команде одержать три победы и отразил 96 бросков из 101 (95%) при коэффициенте надежности 1,64.
Вторым стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. В его активе девять (2+7) очков в четырех встречах. В матче против «Чикаго Блэкхоукс» американец стал автором четырех голевых передач, установив личный рекорд.
Третьей звездой признан защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. В трех играх он набрал шесть (3+3) очков.