Баскетбольный клуб дисквалифицировал игрока из-за мармеладок

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» подверг санкциям одного из игроков команды за крайне необычный проступок.

Руководство приняло решение дисквалифицировать атакующего защитника Диона Уэйтерса на десять матчей без сохранения зарплаты из-за переедания сладостями, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что Уэйтерсу стало плохо во время перелета на клубном самолете. Баскетболист потерял сознание, а затем у него начался припадок. Инцидент произошел по причине того, что спортсмен съел слишком много мармеладных конфет.

«Мы расстроены действиями Диона в этом сезоне. Было уже несколько случаев, когда его поведение наносило вред клубу. Он вернется в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», — говорится в заявлении «Майами».

По данным источника AP, в мармеладных конфетах содержался каннабис, что и привело к припадку

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