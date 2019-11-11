В UFC дали оценку оскорблениям Макгрегора в адрес Хабиба и Дагестана

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Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу высказался о скандальных высказываниях бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Ирландец оскорбил представителей Дагестана и чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова на прошедшей в октябре пресс-конференции в Москве.

«Мы как организация точно не указываем бойцам, что они могут говорить, а что нет. Конор — замечательный промоутер, он многое сделал не только для раскрутки себя, но и для вида спорта в целом. Но UFC не поддерживает мнения и комментарии, которые унижают соперников», — приводит слова Шоу ТАСС.

Стоит отметить, что Макгрегор намерен вернуться в октагон уже в январе 2020 года.

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