Эксперт Бубнов заявил о прогрессе Смолова в «Локомотиве»

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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов заявил о прогрессе нападающего сборной России Федора Смолова в «Локомотиве». Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, даже не полностью восстановившись, Смолов сумел добавить яркости в атакующие действия команды Юрия Семина.

«Впервые за долгое время на поле появился Смолов, который был очень неплох впереди. Он научился лучше играть в пас, по сравнению с тем временем, когда он играл за «Краснодар». Матч вышел напряженным, ничья заслуженная», — сказал Бубнов.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил игру своих футболистов в игре против «Краснодара».