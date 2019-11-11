Эксперт Бубнов заявил о прогрессе Смолова в «Локомотиве»
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов заявил о прогрессе нападающего сборной России Федора Смолова в «Локомотиве». Об этом сообщает Sportbox.
По его словам, даже не полностью восстановившись, Смолов сумел добавить яркости в атакующие действия команды Юрия Семина.
«Впервые за долгое время на поле появился Смолов, который был очень неплох впереди. Он научился лучше играть в пас, по сравнению с тем временем, когда он играл за «Краснодар». Матч вышел напряженным, ничья заслуженная», — сказал Бубнов.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил игру своих футболистов в игре против «Краснодара».