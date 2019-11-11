«Шахтер» осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков
Донецкий «Шахтер» осудил расистские выходки со стороны украинских болельщиков киевского «Динамо» во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает официальный портал «горняков».
По словам представителей действующих чемпионов Украины, на трибунах стадиона нет места проявлениям нетерпимости и расизма. «Шахтер» решительно осуждает фанатов гостей за неподобающее поведение и надеется на то, что соответствующие органы накажут виновных.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Динамо» Киев призвал не спешить с осуждением болельщиков-расистов, которые оскорбляли бразильских игроков донецкого «Шахтера»