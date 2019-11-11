Опубликовано видео ледового побоища между россиянами и белорусами
В сети появилось видео массовой драки с участием юниорских команд России и Белоруссии. Об этом сообщает Sport24.
Потасовка произошла во время матча за призы Президентского спортивного клуба. На льду в это время находилось порядка 20 игроков.
Матч завершился победой российской национальной сборной со счетом 6:0. Данный трофей в девятый раз отправляется в руки наших хоккеистов.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в матче на Кубке Карьяла