Опубликовано видео ледового побоища между россиянами и белорусами

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В сети появилось видео массовой драки с участием юниорских команд России и Белоруссии. Об этом сообщает Sport24.

Потасовка произошла во время матча за призы Президентского спортивного клуба. На льду в это время находилось порядка 20 игроков.

Матч завершился победой российской национальной сборной со счетом 6:0. Данный трофей в девятый раз отправляется в руки наших хоккеистов.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в матче на Кубке Карьяла