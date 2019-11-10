Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первую шайбу в этой встрече забросил Ян Коварж. Еще два гола были оформлены в третьем периоде, отличились Лукаш Седлак и Андрей Нестрашил.
На турнире российская сборная смогла набрать всего два очка. Единственная победа была добыта в серии буллитов с командой Швеции.
Ранее сообщалось, что сборная России определилась с составом на матч с Чехией.
Кубок Карьяла
Чехия — Россия — 3:0
1:0 — Коварж (Ржепик), 10:32;
2:0 — Седлак, 51:04;
3:0 — Нестрашил, 59:45.