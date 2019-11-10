Гол Барбашева помог «Сент-Луису» обыграть в овертайме «Калгари»
«Сент-Луис Блюз» переиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Иван Барбашев, Райан О'Райлли и Дэвид Перрон. У хозяев шайбы забросили Мэттью Ткачук и Трэвис Хэмоник.
«Сент-Луис» одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» обыграл «Коламбус Блю Джекетс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари Флэймз» (Калгари, Канада) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
0:1 — Барбашев (Сундквист, Макикерн) — 03:17
0:2 — О'Райлли (Перрон, Пьетранджело) — 33:06 (5x4)
1:2 — Ткачук (Манджапане, Баклунд) — 50:59
2:2 — Хэмоник (Джордано) — 56:04 (4x4)
2:3 — Перрон (О'Райлли, Пьетранджело) — 62:46 (4x3)