Фигурист Лазукин стал десятым на Гран-при в Китае

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Российский фигурист Андрей Лазукин занял десятое место на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в китайском Чунцине.

По сумме двух программ россиянин набрал 210,01. Победителем стал представитель Китая Цзинь Боян (261,53). Второе место занял его соотечественник Хань Янь (249,45). Третьим стал итальянец Маттео Риццо (241,88).

Ранее сообщалось, что российская спортсменка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае.

Фигурное катание. Гран-при. Китай. Мужчины. Итоги

1. Цзинь Боян (Китай) — 261,53;

2. Хань Янь (Китай) — 249,45;

3. Маттео Риццо (Италия) — 241,88...

10. Андрей Лазукин (Россия) — 210,01.