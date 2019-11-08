Ефимова и Коровин стали шестыми в короткой программе на этапе Гран-при

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Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли шестое место в короткой программе на этапе Гран-при в китайском Чунцине.

За свое выступление спортсмены получили 63,97 балла. Лидируют представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун (80,90). Второе место занимают канадцы Любовь Илюшечкина и Шарли Билодо (68,98), третье — китайские фигуристы Чэн Пэн и Цзинь Ян (68,50).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Лазукин занял восьмое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Китае.

Фигурное катание. Гран-при. Чунцин. Спортивные пары. Короткая программа

1. Китая Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай) — 80,90;

2. Любовь Илюшечкина / Шарли Билодо (Канада) — 68,98;

3. Чэн Пэн / Цзинь Ян (Китай) — 68,50...

6. Алиса Ефимова / Александр Коровин (Россия) — 63,97.