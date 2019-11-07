Сборная России представила форму на Евро-2020
Сборная России по футболу представила новую форму национальной команды на чемпионат Европы 2020 года. Видео опубликовано на официальной странице сборной в Twitter.
Сборная России досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. После восьми туров национальная команда набрала 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице группы I. В заключительных матчах отборочного этапа российские футболисты встретятся с командами Бельгии и Сан-Марино.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента.
Ранее в сети появилось фото новой экипировки игроков сборной России.
Мы – сборная разных. Вместе от края до края.— Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2019 г.
Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp