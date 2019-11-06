Официально: согласована дата и соперник Макгрегора в предстоящем бою

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Менеджер ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора Адди Аттар заявил о согласовании даты и соперника экс-чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в первом бою после возвращения в октагон. Об этом сообщает The Sun.

По его словам, противником 31-летнего спортсмена станет Дональд Серроне, носящий прозвище «ковбой».

Бой пройдет 18 января 2020 года в американском Лас-Вегасе. Этот бой должен был состояться еще летом, но помешала травма руки Макгрегора.

Ранее сообщалось, что боец Кевин Ли после грандиозной победы нокаутом над Грегори Гиллеспи на турнире UFC 244 поделился планами на будущее.