МОК выделит $10 млн на борьбу с допингом

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил на открытии Всемирной антидопинговой конференции в Польше, что организация выделит $10 млн на программы борьбы с допингом.

Как утверждает РИА «Новости», глава МОК выступил с заявлением от имени организации выделить данную сумму. Он уточнил, что половина этих денег пойдет на строительство объектов хранения допинг-проб. Оставшаяся часть будет выделена на разработку и тестирование новых методов контроля, а также на исследовательские проекты Всемирной антидопинговой организации (WADA).

Ранее сообщалось, что вопрос по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах будет рассмотрен 21 ноября.