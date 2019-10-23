В конгрессе США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре

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22 октября палата представителей Конгресса США в полном составе проголосовала за законопроект об уголовной ответственности «за допинговый сговор».

Об этом передает ТАСС со ссылкой на официальное заявление нижней палаты.

Теперь законопроект о привлечении к уголовной ответственности лиц, участвующих в преступных сговорах с целью применения допинга и других запрещенных веществ для достижения лучших результатов на спортивных соревнованиях, должен пройти соответствующие процедуры в Сенате.

Что касается России, то она в докладе упоминается лишь в связи со случаями применения допинга, установленными во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Помимо этого отмечается, что информаторы должны получать защиту от властей как ценные свидетели.

Стоит отметить, что законопроект получил название «Антидопинговый акт Родченкова» по имени главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Ранее россиянина Зыкова дисквалифицировали за допинг в НХЛ.