Президенту «Сампдории» пришлось покинуть ресторан из-за ультрас

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Ради того, чтобы избежать встречи с ультрас президенту итальянской «Сампдории» Массимо Ферреро пришлось обратиться к полиции. Об этом сообщает Football Italia.

Инцидент произошел 5 сентября в одном из ресторанов Генуи. Во время того, как глава клуба обедал, представители фанатской организации окружили заведение и потребовали встречи с ним. Ультрас хотели убедить Ферреро продать «Сампдорию».

По информации источника, чтобы разрулить ситуацию, охране ресторана пришлось объединиться с полицией из-за агрессивного настроя болельщиков. В итоге президент итальянского клуба смог спокойно покинуть помещение.

В двух стартовых турах итальянской Серии А в нынешнем сезоне «Сампдория» потерпела два поражения. Команда из Генуи занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице национального чемпионата.

Ранее форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар мог стать игроком туринского «Ювентуса» в обмен на €100 млн и Пауло Дибалу.