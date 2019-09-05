Глушаков попросил прощения за свои ошибки

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне играющий в Чечне за «Ахмат», опубликовал в социальной сети пост, в котором просит прощения за грязь, окружавшую его на протяжении последних полутора лет. Об этом сообщает »Чемпионат.сom».

«Сегодня вышло мое интервью, в котором я сказал все так, как есть, о чем не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию! В настоящий момент я прошу прощения перед всеми за ту грязь, которая длилась вокруг меня и «Спартака» последние полтора года», — написал Глушаков.

Ранее сообщалось, что адвокат Дарьи Глушаковой ответил на слова о «кукарекании» со стороны футболиста.