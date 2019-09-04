Глушаков мог перейти из «Спартака» в «Ростов»

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Полузащитник грозненского «Ахмата» и экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что связывался с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным на предмет своего возможного перехода в команду из Ростова-на-Дону. Слова 32-летнего российского хавбека приводит «Чемпионат».

«На ранних этапах, когда еще не было интереса «Ахмата», мы реально созванивались с Карпиным. Точнее, Георгич сам написал: «Привет, игрочишка, наберу тебе»? У нас с ним просто нормальные отношения: прикалываемся постоянно, это и на видео из Катара можно найти. Ну, вот он и спросил, что дальше будет с моей карьерой и не хотел бы я в «Ростов». Обсудили вопрос. Они размышляли, оставить ли одного футболиста. Ну хочешь, напиши «Еременко». В этом ничего такого. У нас с Ромой нормальные отношения. Еще в «Спартаке» не понимали, зачем вокруг нас создают конфликт. Еременко в итоге остался в «Ростове». И после этого стало понятно, что у них команда укомплектована. Поэтому меня удивлял весь этот шум вокруг «Ростова», — рассказал Глушаков.

Также полузащитник «Ахмата» прокомментировал информацию, согласно которой он якобы пытался попасть в «Ростов», использовав свои знакомства с руководством клуба. Как заявил Глушаков, данные слухи не соответствуют действительности.

«За меня точно никто не просил. А когда говорят, что я через каких-то депутатов заходил, — очередная ложь. Наверное, есть определенные люди, желающие это вбросить. Значит, около «Ростова» тоже есть такие личности», — подчеркнул он.

Денис Глушаков является уроженцем города Миллерова из Ростовской области. В июне 32-летний полузащитник расторг контракт со «Спартаком» и перешел в «Ахмат» на правах свободного агента. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и результативными действиями не отметился.