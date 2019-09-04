Нурмагомедов находится под усиленной охраной перед боем с Порье в Абу-Даби

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби находится под усиленной охраной в преддверии поединка против американца Дастина Порье.

«Хабиб живет на закрытой территории, которая охраняется, в том числе вооруженными людьми. Никакой опасности нет, это просто необходимо для безопасности и спокойной подготовки к бою», — сообщили ТАСС в команде россиянина.

Для Нурмагомедова бой с Дастином Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора. Напомним, поединок состоится 7 сентября.

Профессиональный рекорд 30-летнего Нурмагомедова — 27 побед в 27 поединках.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не испытывает проблем со сгонкой веса перед поединком против американца Дастина Порье.