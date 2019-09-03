Губерниев отреагировал на смерть Ханевольда
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об информации о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по биатлону норвежца Хальвара Ханевольда, передает «Спорт-Экспресс».
Бывший спортсмен скончался в возрасте 49 лет.
«Халвар Ханевольд умер. Скоропостижно. Трехкратный золотой олимпийский биатлонист. Спортивный комментатор норвежского ТВ. Просто шок. Как же так, Халвар? В 49 лет? Не могу в это поверить. Светлая память!» — написал Губерниев в инстаграме.
Ханевольд становился олимпийским чемпионом на Играх в Ногано, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере. Также он пять раз завоевывал золото на чемпионатах мира.
В 2010 году биатлонист объявил о завершении карьеры.
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