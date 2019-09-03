Тарасов и Костенко ждут второго ребенка

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Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов вновь станет папой.

В инстаграме супруга футболиста Анастасия Костенко опубликовала снимки с фотосессии, на которой можно заметить ее округлившийся живот. В съемках приняли участие ее супруг и первая дочь Милана.

«Любовь творит чудеса», — подписала фотографии вторая вице-мисс Россия 2014 года.

Подозрения о том, что чета Тарасовых ждет прибавления появились у фанатов тогда, когда они всей семьей отправились в отпуск в Италию.

Первый ребенок пары родился в 2018 году. Также у Тарасова есть 10-летняя дочь от первого брака Ангелина.

Ранее футболист показал жену в «домашнем» и с полиэтиленовым пакетом на волосах.