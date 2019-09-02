Умер известный украинский спортивный журналист Жураховский

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Известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский ушел из жизни. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на фейсбук его коллеги — журналиста Руслана Свирина.

Жураховский скончался в Киеве. Ему было 52 года.

Причины смерти журналиста пока неизвестны.

Александр Жураховский работал на телеканалах «Интер» и «Перший національний», в последнее время был ведущим на радио «Эра».

«Всего день назад я рассказывал одному человеку о первом составе спортредакции «Интера» во главе с Александром. И вот печальная весть – он ушел за горизонт. Здесь и слов нету. Одна грусть. Сколько лет вместе проработали, сколько событий были освещены... Покойся с миром, Александр...» – написал Свирин на своей страничке.

Ранее сообщалось, что умер бывший спортивный комментатор Нугзар Джугели.