Умер известный украинский спортивный журналист Жураховский
Известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский ушел из жизни. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на фейсбук его коллеги — журналиста Руслана Свирина.
Жураховский скончался в Киеве. Ему было 52 года.
Причины смерти журналиста пока неизвестны.
Александр Жураховский работал на телеканалах «Интер» и «Перший національний», в последнее время был ведущим на радио «Эра».
«Всего день назад я рассказывал одному человеку о первом составе спортредакции «Интера» во главе с Александром. И вот печальная весть – он ушел за горизонт. Здесь и слов нету. Одна грусть. Сколько лет вместе проработали, сколько событий были освещены... Покойся с миром, Александр...» – написал Свирин на своей страничке.
Ранее сообщалось, что умер бывший спортивный комментатор Нугзар Джугели.