В колонии рассказали о поведении Кокорина и Мамаева

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Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко высказался о пребывании футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонии.

Максименко отметил, что футболистам могут выдать положительную характеристику для последующего ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО).

Заместитель директора ФСИН добавил, что Кокорин и Мамаев зарекомендовали себя с хорошей стороны.

«Наши сотрудники это видят и отмечают. Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии», — цитирует Максименко «Московский Комсомолец».

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают заключение в колонии общего режима в Белгородской области.

Ранее защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из Омска «Авангард» Вячеслав Войнов рассказал о том, что думает по поводу осужденных за участие в двух драках в центре Москвы Кокорине и Мамаеве.