Футболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рождения
Футболисты сборной России поздравили главного тренера Станислава Черчесова с днем рождения, передает ТАСС.
На подмосковной базе в Новогорске игроки национальной команды подарили наставнику футболку сборной с 56-м номером.
Российские футболисты 2 сентября провели первую тренировку в рамках подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. 6 сентября в Глазго сборная России встретится с командой Шотландии, а 9 сентября в Калининграде сыграет с Казахстаном.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Валенсии» Денис Черышев прибудут в расположение национальной команды позднее.