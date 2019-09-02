Футболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рождения

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Футболисты сборной России поздравили главного тренера Станислава Черчесова с днем рождения, передает ТАСС.

На подмосковной базе в Новогорске игроки национальной команды подарили наставнику футболку сборной с 56-м номером.

Российские футболисты 2 сентября провели первую тренировку в рамках подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. 6 сентября в Глазго сборная России встретится с командой Шотландии, а 9 сентября в Калининграде сыграет с Казахстаном.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Валенсии» Денис Черышев прибудут в расположение национальной команды позднее.